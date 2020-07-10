Попова раскритиковала «беспечных» туристов на российских курортах

Москва, 10 июля. На российских курортах видна беспечность отдыхающих туристов. Это может стать плохим прогностическим признаком в период распространения коронавируса. Об этом в пятницу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«То, что мы видим сегодня, к сожалению, на курортах нашей страны, говорит о радости тех, кто отдыхает, получить такую возможность. И, наверное, такая радость приводит к полной беспечности», — заявила Попова во время интервью на телеканале «Россия-1».

Она также попросила всех россиян, которые отправились отдыхать на отечественные курорты или загород, в обязательном порядке соблюдать все необходимые требования для противодействия распространению коронавируса. При этом Попова отметила, что это является залогом здоровья как самих отдыхающих, так и их родственников, к которым они вернуться домой.

Напомним, ранее китайские ученые заявили, что многие переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с проблемами восстановления иммунитета. У части из них наблюдается снижение уровня лимфоцитов в крови, число которых не достигает нормы даже через 11 недель после выздоровления. Об этом пишет газета «Известия».