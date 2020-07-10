Названы сроки начала клинических испытаний вакцины «Вектора» от COVID-19

Москва, 10 июля. Доклинические исследования российской вакцины от COVID-19 в центре «Вектор» завершились, с 15 июля должны начаться испытания на добровольцах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Коллеги закончили доклинические исследования. Они прошли успешно. И мы практически имеем все основания быть уверенными, что так и будет, как мы и обещали, 15 июля мы рассчитываем выйти на клинику», — заявила Попова в эфире телеканала «Россия-1».

Глава Роспотребнадзора уточнила, что к настоящему моменту решение об обязательной вакцинации медиков от коронавируса пока не принято. Еще только предстоит определить группы риска, для которых прививка может быть обязательной.

По ее словам, для детей должна быть разработана специальная вакцина от коронавируса. Работа в этом направлении только начинается. Вероятно, в этом году вакцины для детей еще не будет.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что сегодня углубленная работа ведется по 17 перспективным вакцинам от коронавируса нового типа. При этом министр подчеркнул, что каждый житель России сможет самостоятельно решать, будет ли он прививаться против COVID-19. По его словам, вакцинация будет добровольной.

В пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что создание вакцины против коронавируса осуществляется в соответствии с графиком, который был утвержден правительством.