Горбань поздравила юмористку Сысоеву откровенным видео в джакузи

Москва, 10 июля. В пятницу российская юмористка, участница шоу «Comedy woman» Надя Сысоева отметила свой день рождения. Девушку поздравила ее лучшая подруга, актриса Мария Горбань, выложив в своем Instagram-аккаунте видео, сделанное во время необычной и откровенной фотосессии в ванной.

На небольшом ролике девушки полуобнаженные сидят в джакузи, наполненном до краев пеной. На головах девушек повязаны белые полотенца, а в руках они держат бокалы с шампанским.

«Сегодня у моей любимой соседушки день рождения!!! Надюля, все сказала тебе по телефону и еще скажу при встрече. Кайфуй! Люблю!» — прокомментировала видео Мария Горбань.

В комментариях подписчики отметили, что поздравление вышло весьма трогательным. Одна из подписчиц Горбань написала, что ей бы хотелось иметь такую же подругу, которая бы «вселяла бы настрой, запал и мотивировала». Другие же фанаты присоединились к поздравлению Сысоевой.

«Симпопульки!», «Надюша, с днем рождения!», «Классно дурачитесь», «Классные вы вдвоем», «Подружки-веселушки», — прокомментировали подписчики.

Ранее Горбань рассказала в своем Instagram, что она вместе со всей своей семьей переболела коронавирусной инфекцией. После постановки диагноза она решила никому об этом не сообщать. Но когда опасность миновала, ей захотелось поделиться радостной новостью. На опубликованном снимке Мария держит сертификат прошедшего тестирование пациента.