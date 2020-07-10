Для детей в России разрабатывается специальная вакцина от COVID-19

Москва, 10 июля. Для детей должна быть разработана специальная вакцина от коронавируса, работа над ней только начинается. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности. Пока такая работа только начинается. Сказать, что вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, ну, было бы, наверное, преждевременно», — заявила Попова в эфире телеканала «Россия-1».

По словам главы Роспотребнадзора, у детей, перенесших COVID-19, формируется иммунитет к инфекции.

Кроме того, Попова сообщила, что запрет на отдых детей в лагерях не в своих регионах может быть отменен при благополучной эпидемической ситуации.

В пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что создание вакцины против коронавируса осуществляется в соответствии с графиком, который был утвержден правительством.

«Эта работа активно ведется большим количеством наших учреждений и коммерческим сектором. Здесь информация дается, мы пока идем в графике, который был утвержден правительством», — пояснила она.

Согласно последним данным, на территории России зафиксировано почти 714 тысяч случаев заражения коронавирусом, 11 017 человек скончались. Более 489 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.