Полуголая Анфиса Чехова поделилась очередным философским стихотворением

Москва, 10 июля. Российская телеведущая Анфиса Чехова восхитила фанатов откровенным фото.

Практически все фотографии Чеховой вызывают ажиотаж аудитории в социальных сетях. Новый снимок не стал исключением. Чехова опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой она позирует без бюстгальтера. При этом публикацию сопровождают философские стихи об отношениях.

В стихах Чехова признается, что отправляла своему поклоннику «корабли с высокими чувствами», однако они садились на мель. Отправленные поезда возвращались назад, а запущенные ракеты не смогли пробить атмосферу, так как избранник оказался приземленным.

Фанаты прокомментировали поэтическое творчество Чеховой, а также высоко оценили снимок, на котором запечатлена полуголая телеведущая.

«Анфиса, ваши стихи, как всегда наполнены смыслом и женской мудростью», — признается svetlanaguseva.

«Анфиса, красивые у вас стихи», — пишет alya.babakova.

«Анфиса, у вас талант. Стихи лаконичные и точные. Пишите, не бросайте», — советует idrisova3861.

«Какой вид», — пишет efremovnadezhda.

«Красивые стихи и фотография», — отмечает dolmatov4614.

Ранее Чехова поделилась своими фотографиями с отдыха в Сочи. Некоторые пользователи посчитали, что Чехова выглядит немного иначе, кадры могли были обработаны с помощью фоторедактора ради уменьшения талии. Свое мнение люди подкрепляли утверждением, мол, при таком большом теле не может быть столь тонкой талии.