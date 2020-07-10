Откровенное фото Бочкаревой для девушек возбудило мужчин в Сети

Москва, 10 июля. Популярная актриса Наталья Бочкарева опубликовала в своем профиле в Instagram «пост только для девушек», мимо которого не смогла пройти мужская аудитория знаменитости.

В социальной сети Бочкарева разместила откровенный снимок, на котором позирует в черном нижнем белье, прикрыв нижнюю часть тела подушкой. Звезда сериала «Счастливы вместе» прикрепила небольшое видео, в котором рассказала, как выбирать бюстгальтеры, чтобы они показывали красоту и достоинства каждой дамы.

По мнению 39-летней актрисы, соблазнительная публикация должна быть полезна не только девушкам, но и мужчинам, которые, как считает знаменитость, побегут покупать своим возлюбленным нижнее белье. Действительно, пост звезды привлек внимание мужчин, но пал их взгляд на откровенную фотографию пышногрудой актрисы.

«Подушку можно было и убрать!» — прокомментировал кадр zvezdunov_.

«Ой не девушкам вы хвастаетесь, ой не девушкам», — написал alexandr_borisich.

«Наташа, кошечка прекрасная», — добавил, соблазнившись, dmitrysmith83.