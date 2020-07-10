Диета при ротавирусе: спасаем свой организм

Ротавирусная инфекция имеет несколько названий. В быту ее называют кишечным гриппом, медики именуют ее ротавирусным гастроэнтеритом. Однако суть от этого не меняется. Это вирусное заболевание не только доставляет массу неудобств, но и «выбивает» людей из повседневной жизни на несколько суток. Однако себе можно помочь и быстро пойти на поправку, соблюдая особую диету.

Если приключился ротавирус: диета и правила

Зачастую «жертвами» инфекции становятся дети до пяти лет. Однако заболеть могут и взрослые. Инфекция коварно развивается в организме около двух суток, после чего наступает острый период, который сопровождается неприятными симптомами. Появляется озноб, диарея, сильная рвота, температура тела может повыситься до 39 градусов, а общее состояние схоже с сильной простудой, например, насморк, кашель и першение в горле. Согласно статистике, полное выздоровление наступает только спустя пять-десять суток.

За это время организм испытывает сильное обезвоживание, поэтому необходимо восполнить водный баланс. В этом могут помочь средства, восстанавливающие водно-солевой баланс в кишечнике. Также успокоить желудок помогут травяные чаи или отвары изюма.

В первые дни не стоит нагружать свой желудок едой. В момент обнаружения заболевания еду вовсе стоит исключить. Даже в случае улучшения состояния возвращение к привычному рациону должно проходить постепенно. В первые дни лучше есть рисовую или манную кашу. Но молоко необходимо исключить и варить каши только на водной основе. Из напитков разрешены компоты и кисели.

Помимо этого в рацион можно включить нежирное отварное или приготовленное на пару мясо индейки или курицы, супы с крупами и кисломолочную продукцию с высоким содержанием бифидобактерий. Овощи лучше в сыром виде не есть и готовить их до размягчения. Из фруктов во время лечение можно есть только запеченные яблоки, которые станут отличным десертом.

Однако если ротавирусом заразился ребенок, то диету должен назначать лечащий врач. Дело в том, что инфекция протекает у детей в более тяжелом виде, поэтому рацион у малышей более строгий.

Что категорически запрещено при соблюдении диеты при ротавирусе

Если вы не хотите ухудшить свое состояние, то некоторые продукты стоит на время лечения полностью исключить из меню. К особо опасным продуктам в этом состоянии относятся сырые овощи, сдобная выпечка, жирное мясо или рыба, сладости и мучные изделия.

Причины возникновения ротавируса и его профилактика

Эту инфекцию можно назвать довольно стойкой к окружающей среде, поскольку ротавирусы способны сохранять свою жизнедеятельность в течение семи месяцев. Они передаются от одного человека к другому через еду, посуду и даже воду. Особо часто инфекция поражает тех, кто не соблюдает элементарные правила личной гигиены, работает в больших коллективах, часто ест в кафе и страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Ситуацию осложняет также то, что у людей не вырабатывается стойкий иммунитет к инфекции. Поэтому вирус снова может проявиться уже спустя несколько месяцев.

Чтобы предупредить возникновение заболевания у детей, их необходимо ограничить от возможных контактов с зараженными. Игрушки следует как можно чаще дезинфицировать и тщательно промывать. Во время готовки еды следует обрабатывать поверхности антисептиком, мыть все продукты и правильно их хранить. Свой организм тоже можно подготовить, принимая препараты, стимулирующие иммунную систему. Однако перед приемом лекарств следует проконсультироваться с врачом.

Как оказалось, даже с самыми неприятными симптомами может справиться диета. Поэтому при соблюдении всех правил и рекомендаций, можно быстро избавиться от ротавируса и снова встать в жизненный строй.