Ковитиди сравнила передачу собора Святой Софии под мечеть с разрушением Пальмиры в Сирии 

Москва, 10 июля. Передача собора Святой Софии под мечеть вызывает обеспокоенность и душевную боль православных и представителей всего цивилизованного мира, заявила Федеральному агентству новостей член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. На странице в Twitter турецкого лидера, который ждал решение Госсовета, появился пост с соответствующим документом. Это позволит проводить в храме молитвы.

«Передача собора Святой Софии под мечеть вызывает обеспокоенность и душевную боль православных и представителей всего цивилизованного мира», — отметила Ковитиди.

Сенатор задается вопросом, почему Эрдоган сейчас решением государственного Совета отменил решение правительства Мустафы Ататюрка 1934 года. Ведь православный собор Святой Софии, построенный при константинопольском императоре Юстиниане в 537 году, является всемирным культурным достоянием, неоспоримой святыней для всего православного мира.

«Почему Эрдоган не услышал обеспокоенности ЮНЕСКО, не поддерживающей изменение статуса собора Святой Софии на мечеть. Кто ответит за уничтожение бесценных православных фресок собора, выполненных в шестом веке нашей эры. Допустим ли мы с вами повторения уничтожения ИГИЛ1 (запрещена в РФ) культурного наследия Пальмиры в Сирии. Поможет — ли это решение Эрдогану повысить свой политический рейтинг и отвлечь народ Турции от своих внутренних проблем», — добавила Ковитиди.

Резюмируя, сенатор подчеркивает, что только время и каждый из нас могут дать ответ на главный вопрос: сможет ли мировая общественность отстоять мировое культурное наследие, собор Святой Софии, являющийся святыней всего православного мира.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ФАН отметил, что преобразование собора Святой Софии в мечеть — это провокационное решение, которое сильно испортит имидж Турции. Эксперт не согласился с мнением о том, что данный вопрос является исключительно внутренним делом Турции, подчеркнув, что речь идет об объекте всемирного исторического наследия.

Президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский убежден, что идея перепрофилировать собор из музея в мечеть принадлежала лично Эрдогану, который «подмял под себя Турцию» и теперь ею «командует». Он также напомнил, что наша страна в течение нескольких веков выступала против исламского статуса данного религиозного сооружения.

1 Организация запрещена на территории РФ.