Анна Заворотнюк показала себя в новом образе

Москва, 10 июля. Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк порадовала поклонников сменой имиджа.
Анна Заворотнюк опубликовала снимок, на котором она запечатлена в нетипичном для себя образе. Дочь актрисы призналась, что хотела написать длинный пост, однако потом передумала и решила дать возможность высказаться своим подписчикам.
«Тут был длинный текст. Но решила, что мысли оставлю при себе. Ловите фото с растрепанными волосами», — подписала снимок Анна Заворотнюк.
Пользователи Сети высоко оценили смену имиджа Анны, оставив огромное количество восторженных комментариев.
«Очень красивая», — отмечает fialkina94.
«Анечка, вы очень красивая. Всего самого наилучшего вам и вашей семье», — желает angelina___mm.
«Очень красивая. Копия мамы», — признается rina.hg.
«Нам интересно слышать ваши мысли», — пишет fomina_alina.
«Вы очень хорошо выглядите», — отмечает trigub_nikolai.
«Такая милая и нежная», — пишет janusya68.
Стоит отметить, что ранее Анна Заворотнюк пожаловалась на неприятный инцидент, который произошел с ней в одном из московских салонов красоты. По словам Анны, она пришла на процедуру окрашивания волос. В ходе процедуры она почувствовала жжение, однако парикмахер заверил, что это абсолютно нормально. Когда пришло время смывать краску, стало понятно, что волосы сгорели и начали выпадать целыми локонами.