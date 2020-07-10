Анна Заворотнюк показала себя в новом образе

Москва, 10 июля. Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк порадовала поклонников сменой имиджа.

Анна Заворотнюк опубликовала снимок, на котором она запечатлена в нетипичном для себя образе. Дочь актрисы призналась, что хотела написать длинный пост, однако потом передумала и решила дать возможность высказаться своим подписчикам.

«Тут был длинный текст. Но решила, что мысли оставлю при себе. Ловите фото с растрепанными волосами», — подписала снимок Анна Заворотнюк.

Пользователи Сети высоко оценили смену имиджа Анны, оставив огромное количество восторженных комментариев.

«Очень красивая», — отмечает fialkina94.

«Анечка, вы очень красивая. Всего самого наилучшего вам и вашей семье», — желает angelina___mm.

«Очень красивая. Копия мамы», — признается rina.hg.

«Нам интересно слышать ваши мысли», — пишет fomina_alina.

«Вы очень хорошо выглядите», — отмечает trigub_nikolai.

«Такая милая и нежная», — пишет janusya68.

Стоит отметить, что ранее Анна Заворотнюк пожаловалась на неприятный инцидент, который произошел с ней в одном из московских салонов красоты. По словам Анны, она пришла на процедуру окрашивания волос. В ходе процедуры она почувствовала жжение, однако парикмахер заверил, что это абсолютно нормально. Когда пришло время смывать краску, стало понятно, что волосы сгорели и начали выпадать целыми локонами.