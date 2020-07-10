МИД РФ заявил, что выводы ОЗХО ведут к расколу внутри организации

Москва, 10 июля. Выводы группы по расследованию и идентификации (ГРИ) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая занимается изучением предполагаемых инцидентов в Сирии, сомнительны и могут угрожать дальнейшим расколом в ОЗХО. К такому мнению пришли 19 стран-участниц. Совместное заявление государств было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Документ был выпущен от имени Беларуси, Бурунди, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Киргизстана, Китая, Коморских Островов, Кубы, Лаосской Народно-Демократический Республики, Мьянмы, Никарагуа, Российской Федерации, Сирийской Арабской Республики, Таджикистана, Узбекистана и Центрально-Африканской Республики.

Отмечается, что данные страны с глубокой озабоченностью воспринимают ситуацию, которая складывается в ОЗХО после публикации первого доклада ГРИ о возможных инцидентах в САР. По мнению правительств государств, само создание группы, а также ее методы работы, не соответствуют нормам Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия.

Представители заявили, что выводы ГРИ сомнительны, поскольку технический секретариат проигнорировал требования разобраться с делом о махинациях в докладе, после чего другие страны воспользовались случаем для создания ничем не спровоцированной агрессии в отношении САР.

«Полагаем, что это угрожает дальнейшим расколом в ОЗХО и вызывает ее ненужную политизацию», — говорится в заявлении МИД РФ.

Напомним, ранее в постпредстве РФ заявили, что ОЗХО применяет двойные стандарты при расследовании инцидентов в Сирии. Соответствующее заявление было сделано российскими дипломатами после публикации организацией очередного доклада, посвященного возможному применению химического оружия в сирийской провинции Алеппо. В дипмиссии отметили, что авторы данного документа попросту попытались «возложить на Сирию, а также Россию ответственность за проволочки с установлением картины произошедшего».