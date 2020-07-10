Солонников заявил, что украинская «стена» у границ с Россией может остановить только ежей

Украине следовало бы обращать внимание на опыт «старших товарищей», когда речь идет о реализации таких задумок, как строительство сплошных заградительных конструкций на границе с соседним государством. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так он прокомментировал финансовый отчет, представленный Государственной пограничной службой Украины по осуществляемому ею проекту «Стена», который, по замыслу его создателей, должен был стать надежным заслоном от «российской агрессии» на востоке. Всего с начала текущего года на инженерные конструкции было потрачено 3,6 миллиона долларов, планируется потратить 11,2 миллиона.

«Этот проект задумывался еще при Арсении Яценюке, это его правительство первым потратило большое количество долларов и гривен на строительство данного сооружения, — сказал Солонников. — И как мы знаем, после этого Яценюк стал одним из богатейших людей Украины. Дай бог каждому такой экономический успех!»

Политолог уверен, что нынешняя власть «с большой долей зависти» смотрит на бывшего премьера и морально готовится повторить его «подвиги» на ниве растраты бюджетных средств.

«Им ведь тоже нужно пополнить свои финансовые активы — всем вместе и каждому в частности, — убежден эксперт. — Так что они, безусловно, будут использовать опыт предыдущего руководства страны и «правильно» потратят государственные деньги, списав их в том числе и на стену».

Вместе с тем, считает собеседник ФАН, даже будучи до конца достроенным, данное сооружение вряд ли окажется в силах ограничить поток беженцев с Украины в Россию.

«Разве что ежей да кабанов, — шутит Солонников. — И то, если те сами будут послушно останавливаться у правильной заградительной черты. Говоря же о реальных инженерных объектах такого плана, мы должны вспомнить пример Соединенных Штатов. Даже они с «бюджетной» точки зрения не могут справиться с тем, чтобы за целых четыре года, в течение которых [президент США] Дональд Трамп находится в Белом доме, построить ту самую пресловутую стену возле Мексики, о которой он так любил говорить во время своей избирательной кампании».

Политолог напомнил, что протяженность общей границы США и их южного соседа меньше, чем Украины и России.