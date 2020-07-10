Собчак рассказала, как ее друзья преодолевают закрытые из-за COVID-19 границы

Москва, 10 июля. Телеведущая Ксения Собчак объяснила поклонникам, каким образом ее друзьям удается улетать на отдых за рубеж во время действия ограничений, введеных на фоне пандемии COVID-19.

На своей странице в Instagram журналистка оформила пост в виде диалога со своим маленьким сыном Платоном. Ребенок якобы интересуется у матери, почему они так долго не были на море.

«Я и сама не знаю, сынок. Друзья уже улетели, кто по иностранному паспорту, кто по «медицинским нуждам», а мы … ходим в бассейн и не унываем!» — ответила Собчак.

Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила журналистам, что Россия начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля. По ее словам, это стало возможным, потому что в РФ «уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции».

Она также назвала условие возобновления авиасообщения с другими странами. По ее словам, международные полеты будут осуществляться в те страны, где заболеваемость коронавирусом составляет не более 40 человек на 100 тысяч населения. Среднесуточный прирост новых случаев COVID-19 не должен превышать 1%.