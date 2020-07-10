Эксперт оценил перспективы приобретения норвежского СПГ-терминала Литвой

Вильнюс, 10 июля. В Клайпедский порт Литвы прибыл новый груз сжиженного природного газа из России.

Танкер с газом российской компании «Новатэк» прибыл к плавучему СПГ-терминалу Independence в Клайпеде 9 июля. Судно доставило 9,5 тысяч кубометров СПГ. СПГ-терминал Independence принадлежит норвежскому оператору «Höegh LNG».

Данный терминал появился в Литве в 2014 году. При этом власти Литвы заявляли, что терминал будет способствовать энергетической независимости от России. Однако именно российские танкеры чаще всего доставляют сжиженный газ в Литву. К концу 2024 года литовская компания Klaipėdos Nafta намерено приобрести плавучее хранилище Independence. Для этого предприятие планирует привлекать внешних экспертов.

Эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич уверен, что приобретение Литвой норвежского терминала может обернуться существенными убытками.

«Что касается перспектив выкупа терминала Independence — тут, конечно, решать только литовскому Сейму и правительству, потому что это слишком рискованная инвестиция», — пояснил эксперт.

По его словам, приобретение Литвой данного терминала и попытка избавиться от российского газа втянет Литву в долговую кабалу, а также оставит Вильнюс зависимым от «голубого топлива» из России.