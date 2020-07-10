Названы траты Прилучного на отдых с Карпович в Ялте

Ялта, 10 июля. Актер Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту вместе с двумя детьми от прежнего брака и актрисой Мирославой Карпович, которую в СМИ называют его новой избранницей. Исходя из публикаций Прилучного в Instagram, подсчитано, сколько, примерно, он тратит на развлечения.

По некоторым данным, отдых в Крыму продолжается около недели, денег на него Прилучный не жалеет. Они уже взобрались на вершину горы Ай-Петри, покатались на яхте-катамаране, аренда которой может доходить до семи тысяч рублей за час.

Хорошо они провели время и в аквапарке, посещение которого для взрослых стоит 1600 рублей, для детей в два раза дешевле. Среди списка развлечений есть и совместное помещение Ялтинского крокодиляриума. Там взрослые билеты стоят по 600 рублей, детские — по 400.

Отметим, что пока пара не заявляет о своих отношениях, но подписчики не сомневаются, что после развода с Агатой Муцениеце он стал встречаться с Карпович, которую и увез на отдых в Крым.

На видео они попали при посещении аквапарка, где, в частности, катались на водных горках. Мирослава Карпович, вероятно, смогла подружиться с детьми Прилучного. Она весело играла с ними, а младшую дочь Мию даже носила на руках.