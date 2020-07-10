Шведов озадачило появление мощной российской подлодки в Балтийском море

Стокгольм, 10 июля. Атомная российская подводная лодка класса «Антей», которую засекли шведы в Балтийском море, поставила в тупик западных экспертов — они гадают, что же такая подлодка делает в море в Северной Европе.

Как пишет SVT, 154-метровая подлодка класса «Антей» может нести торпеды с ядерными зарядами, в десять раз превышающими мощность бомбы, которую скинули на Хиросиму. Экспертов, конечно, поразила мощь российского судна. При этом, как считает глава исследовательского отдела Института оборонных исследований Никлас Гранхольм, такая подлодка слишком большая для Балтийского моря, поскольку ее легко отследить.

«Остается только догадываться, — сказал шведский эксперт, отвечая на вопрос, что делает подлодка в Балтийском море. — Понятия не имею. Можно предположить, что в ближайшие несколько недель состоятся какие-нибудь учения. В любом случае в Балтийское море приходит мощное оружие».

Эксперт уверен, что подлодка класса «Антей» отлично вписывается в новую концепцию РФ. По его мнению, подлодка рассчитана на Северную Атлантику и Баренцево море, и в ее задача входит защита основных ядерных стратегических сил на севере.