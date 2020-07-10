Клинцевич назвал иск Нидерландов к РФ по делу MH17 попыткой запутать ситуацию

Москва, 10 июля. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич считает иск Нидерландов к РФ по делу MH17 провокацией, которую нужно оспаривать.

Сенатор назвал цель иска против России. С его точки зрения, это не поможет прояснить ситуацию, а Нидерланды делают все возможное для того, чтобы не допустить появление неоспоримых фактов непричастности Москвы к трагедии. Своим мнением Клинцевич поделился в беседе с корреспондентом издания iReactor.

«Конечно, все делается, чтобы запутать ситуацию. Нет юридического решения, суд не состоялся, не определены виновные, а тут подаются иски в отношении России. С точки зрения юриспруденции, это издевательство, а с точки зрения политики, это провокация против России. Не имеет значения, правда это или нет», — отметил он.

Клинцевич добавил, что в сложившейся ситуации «важно лишь поднять волну и поставить Россию в положение оправдывающихся».

Он указал, что российская сторона относится крайне серьезно к этой теме и намерена оправдывать иск. По словам Франца Клинцевича, «уместно в этих условиях говорить о встречных исках против тех, кто занимается дискредитацией России и способствует формированию ее негативного имиджа».

Член комитета по международным делам Госдумы РФ Антон Морозов ранее заявил, что намерения Нидерландов подать в суд на Россию по делу о крушении MH17 являются продолжением провокаций против России.