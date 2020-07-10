В Госдуме предложили изменить порядок перерасчета военных пенсий

Москва, 10 июля. На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который предлагает отменить 12-месячный срок перерасчета военных пенсии.

В пояснительной записке к документу отмечается, что действующее законодательство ограничивает срок перерасчета пенсии 12 месяцами. При этом пенсионеры-ветераны не всегда могут своевременно узнать о перерасчете пенсии и своевременно обратиться в Пенсионный фонд РФ.

Принятие данного законопроекта не потребует выделения дополнительных средств, так как ранее они были заложены в федеральный бюджет, однако не были своевременно выплачены гражданам.

Ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что отдельные категории граждан получат дополнительные пенсионные выплаты. По данным ведомства, размер доплаты для каждого пенсионера будет рассчитываться индивидуально. В среднем он составит 12,7 тысяч рублей. Деньги россияне получат в течение месяца. Кроме того, в ПФР напомнили о надбавке в размере 25% к фиксированной выплате страховой пенсии по старости или по инвалидности для сельских жителей. Для ее получения необходимо наличие не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживание на селе и отсутствие оплачиваемой работы.