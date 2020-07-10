Таролог дал прогноз, сколько продлится брак Собчак и Богомолова 

Москва, 10 июля. Таролог Александр Кинжинов составил прогноз на будущее телеведущей Ксении Собчак и ее супруга режиссера Константина Богомолова.

В прошлом году Собчак и Богомолов шокировали общественность, прокатившись на свадьбе в катафалке. При этом оба они расстались со своими вторыми половинками незадолго до свадьбы. Собчак развелась с актером Максимом Виторганом, в браке с которым родила сына Платона. Богомолов развелся с актрисой Дарьей Мороз.

Таролог в беседе с порталом «Слово и дело» отметил, что новость о бракосочетании Собчак и Богомолова для многих стала неожиданной.

«Была большая вероятность того, что Собчак после расставания с Максимом Виторганом могла впасть в апатию, что негативно бы сказалось на ее активности, работе. Однако получилось наоборот — Ксения стала сильнее, ситуация ее закалила», — рассказал таролог.

Кинжинов отметил, что развод с Виторганом положительно сказался на профессиональном росте журналистки, которая на достигнутом не остановится.

«Могу сказать, что впереди у Ксении покорение новых высот. Ее YouTube-проект уже набирает большую популярность среди пользователей — и это далеко не предел. Творческий подъем будет продолжаться очень долгое время», — считает он.

При этом он не согласился с мнением большинства о том, что брак Собчак с Богомоловым будет недолгим.

«Союз Ксении и Богомолова достаточно крепкий, пара будет вместе долгое время. Однако непростой характер обоих рано или поздно приведет к конфликтам, эдакому противостоянию», — сообщил таролог.

Отметим, ранее экстрасенс Дарья Миронова выразила мнение, что Собчак преследуют неудачи по причине сглаза. Ясновидящая считает, что магическое действие могла совершить бывшая супруга режиссера Богомолова. Она подчеркивает, что конкуренция в творческих коллективах часто вынуждает людей обращаться к черной магии. По словам Мироновой, на травмированном носу ведущей «останется отметина злого рока».