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Таролог дал прогноз, сколько продлится брак Собчак и Богомолова 

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Таролог дал прогноз, сколько продлится брак Собчак и Богомолова 

Москва, 10 июля. Таролог Александр Кинжинов составил прогноз на будущее телеведущей Ксении Собчак и ее супруга режиссера Константина Богомолова. 

В прошлом году Собчак и Богомолов шокировали общественность, прокатившись на свадьбе в катафалке. При этом оба они расстались со своими вторыми половинками незадолго до свадьбы. Собчак развелась с актером Максимом Виторганом, в браке с которым родила сына Платона. Богомолов развелся с актрисой Дарьей Мороз. 

Таролог в беседе с порталом «Слово и дело» отметил, что новость о бракосочетании Собчак и Богомолова для многих стала неожиданной.

«Была большая вероятность того, что Собчак после расставания с Максимом Виторганом могла впасть в апатию, что негативно бы сказалось на ее активности, работе. Однако получилось наоборот — Ксения стала сильнее, ситуация ее закалила», — рассказал таролог.

Таролог дал прогноз, сколько продлится брак Собчак и Богомолова 

Кинжинов отметил, что развод с Виторганом положительно сказался на профессиональном росте журналистки, которая на достигнутом не остановится.

«Могу сказать, что впереди у Ксении покорение новых высот. Ее YouTube-проект уже набирает большую популярность среди пользователей — и это далеко не предел. Творческий подъем будет продолжаться очень долгое время», — считает он.

При этом он не согласился с мнением большинства о том, что брак Собчак с Богомоловым будет недолгим. 

«Союз Ксении и Богомолова достаточно крепкий, пара будет вместе долгое время. Однако непростой характер обоих рано или поздно приведет к конфликтам, эдакому противостоянию», — сообщил таролог.

Таролог дал прогноз, сколько продлится брак Собчак и Богомолова 

Отметим, ранее экстрасенс Дарья Миронова выразила мнение, что Собчак преследуют неудачи по причине сглаза. Ясновидящая считает, что магическое действие могла совершить бывшая супруга режиссера Богомолова. Она подчеркивает, что конкуренция в творческих коллективах часто вынуждает людей обращаться к черной магии. По словам Мироновой, на травмированном носу ведущей «останется отметина злого рока».

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Источник: Слово и дело
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