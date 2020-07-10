Тиньков успешно перенес операцию по трансплантации костного мозга

Москва, 10 июля. Российский бизнесмен Олег Тиньков заявил об успешной операции по трансплантации костного мозга. О своем самочувствии предприниматель рассказал на странице в Instagram.

Бизнесмен сообщил, что не хотел превращать свой профиль в «историю болезни», но сообщения и звонки с вопросами об операции заставили его откровенно рассказать о случившемся.

«У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре два км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди», — написал бизнесмен, который борется с лейкемией.

Банкир также развеял стереотипы о пересадке костного мозга. Многие почему-то думают, что пересадка костного мозга означает распиливание черепа и разрезание позвоночника, но в действительности, указал Тиньков, — «это всего лишь переливание крови».

Предприниматель призвал россиян становиться донорами. Он с сожалением отметил, что в Германии семь миллионов доноров, а в России — 130 тысяч, указал НСН.

«Как выберусь, планирую с супругой подключиться к этому процессу, сделать большой фонд», — сказал 52-летний бизнесмен.

Весной один из наиболее успешных российских предпринимателей рассказал, что врачи диагностировали у него острую форму лейкемии. Тиньков не хотел разглашать информацию о своей болезни, но из-за спекуляций по поводу преследования налоговых органов США, а также его отсутствия на публике решил объявить о раке. По словам бизнесмена, он уже прошел несколько курсов химиотерапии, напомнил «Взгляд».