Кнопочный смартфон с мощной батареей за 1,5 тыс. рублей появится в России

Москва, 10 июля. Новый кнопочный смартфон с батареей повышенной мощности появится на российском рынке.

Стоимость модели INOI 249 составляет 1,5 тысячи рублей, емкость батареи равна 2500 мАч. Также у смартфона есть разъем USB Type A. Его главная особенность заключается в том, что он может заряжать другие устройства. В данном случае речь идет о других смартфонах, наушниках, камерах и другой портативной технике.

У телефона 2,4-дюймовый экран, VGA-камера, фонарик, FM-приемник. Кроме того, у модели есть разъем для наушников, смартфон поддерживает две SIM-карты. Сейчас поставщики принимают предварительные заказы. В продажу также поступят INOI 289 (экран 2,8 дюйма, остальные характеристики аналогичны модели 249) и INOI 109 (экран 1,8 дюйма, батарея 2000 мАч, порт Micro USB) за 1790 и 990 рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что список самых производительных смартфонов в бюджетной категории за апрель на китайском рынке возглавил смартфон Oppo Reno3 5G. Лидирующая модель работает на однокристальной системе MediaTek Dimensity 1000L. На второй строчке расположился телефон марки Honor 30S с фирменной SoC Kirin 820.