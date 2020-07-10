В Госдуме рассказали об ответе России на иск Нидерландов в ЕСПЧ по делу MH17

Москва, 10 июля. Намерения Нидерландов подать в суд на Россию по делу о крушении MH17 являются продолжением провокаций против России, заявил член комитета по международным делам Госдумы РФ Антон Морозов.

«Продолжается политизация процесса, хотя очевидно, что отвечать за трагедию Boeing в Донбассе должна Украина», — подчеркнул Морозов.

Политик также указал на то, что киевские власти не закрыли свое небо и для полетов, хотя в Донбассе шли боевые действия, поэтому по всей логике отвечать в этой истории первой должна именно украинская сторона.

«Потом уже, если имеются какие-то стопроцентные факты, которые говорят, что кто-то другой выпустил ракету, попавшую в борт, может вестись речь о привлечении их к ответственности», — пояснил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Говоря об антироссийских заявлениях по делу MH17, Морозов подчеркнул, что подобные обвинения делаются Киевом и Западом с самого начала гражданской войны в Донбассе и на протяжении всех шести лет внутриукраинского конфликта не было приведено никаких доказательств.

«Я предполагаю, что изначально все это было задумано как провокация. Подбитый малайзийский борт MH17 по логике вещей и по тому сценарию, который был разработан, должен был упасть на территории России, но не дотянул несколько десятков километров», — подчеркнул он.

Морозов напомнил, что российские следователи пытались помочь расследованию Совместной следственной группы, но каждый раз помощь отвергалась. Проигнорированы были все доводы, аргументы Москвы, результаты экпертизы концерна «Алмаз-Антей».

«Россия продолжит защищать свои интересы в международных судах, а если все инстанции вынесут негативные решения и признают нашу страну виновной, мы не признаем их юрисдикцию», — заключил он.

О том, что Нидерланды намерены обратиться в ЕСПЧ с иском против России в связи со сбитым над Донбассом малайзийским Boeing-777, стало известно 10 июля. Таким образом Амстердам хочет добиться «правды, справедливости и ответственности» по делу MH17.

Пассажирский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек. Все они погибли.