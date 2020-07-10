Адвокат Алибасова назвал возможные сроки его развода с Федосеевой-Шукшиной

Москва, 10 июля. Адвокат Бари Алибасова и его сына, Сергей Жорин, сообщил, что продюсер, возможно, разведется со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной в ближайшее время, сразу после выписки из психиатрической больницы.

На расторжении брака настаивает сын Алибасова, Бари-младший. По его мнению, отец может лишиться своего имущества. Жорин в беседе с Пятым каналом отметил, что сейчас, во время госпитализации Алибасова, оформить развод невозможно. После выписки, которая намечена на 1 августа, когда продюсеру поставят окончательный диагноз, будет ясно, может ли он принимать самостоятельные решения. По мнению адвоката, в будущем это возможно.

После выписки Алибасов и Федосеева-Шукшина могут отправиться в ЗАГС для оформления развода. Проблем с этим быть не должно, поскольку у пары нет общих несовершеннолетних детей. В таком случае развод будет дан через месяц.

Жорин добавил, что есть еще один вариант: если актриса сама подаст заявление в суд и попросит развода.

«Если подаст, то по закону нельзя расторгнуть брак меньше, чем через месяц после подачи заявления», — уточнил юрист.

Алибасов ранее был переведен на лечение в психиатрическую клинику. По словам его сына, до того, как поступить туда, продюсера спасли от смерти медики из наркологической клиники в Сокольниках. В главной наркологии столицы тело Алибасова «полностью почистили», однако необратимые нарушения коры головного мозга излечить не удалось, объясняет сын продюсера. В результате врачи диагностировали корсаковский психоз. Данная болезнь обыкновенно возникает на почве злоупотребления спиртным.

Врачи, по словам Бари-младшего, отмечают, что вероятность того, что мозг музыканта придет в норму, крайне мала.