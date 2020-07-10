В Крыму ответили на заявления Киева о поставках питьевой воды на полуостров

Предатели больше всего на свете ненавидят тех, кого они предали — перейдя на другую сторону, они стремятся как можно сильнее продемонстрировать лояльность своим новым хозяевам. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков.
Так собеседник ФАН прокомментировал интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который заявил, что Киеву принципиально нельзя снабжать водой крымский полуостров.
«Подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права», — сказал политик.
Также он подчеркнул, что жители Крыма обеспечены питьевой водой на 100 процентов — а значит, обвинить в инициировании гуманитарной катастрофы украинские власти нельзя. По его словам, пострадала только промышленность, которой Киев только рад навредить, поскольку она работает на «агрессора».
«Конечно же, люди от жажды не умирают — Россия никогда не позволила бы этому случиться, — заявил Цеков. — Но на промышленных предприятиях, которые теперь встали из-за нехватки водных ресурсов, работали люди, и они лишились средств к существованию! Где же в этом «мораль», о которой так печется Данилов?».
Сенатор назвал главу СНБО «странным чиновником», делающим заявления с непонятной мотивацией.
«Только искреннее удивление может вызвать утверждение о том, что блокада подачи воды в регион, где проживают миллионы человек — это преисполненное моралью деяние, — сказал собеседник ФАН. — Что же тогда называть аморальным?».
Цеков отметил, что эти заявления делает государственный деятель страны, которая всеми силами пытается показать себя «оплотом цивилизации», частью Европы, разделяющей ее гуманистические ценности.
«Как с этим вяжется прекращение поставок жизненно необходимых ресурсов, не совсем понятно, — добавил сенатор. — И то, что Данилов ссылается на моральные принципы, оправдывая это решение украинских властей, является аморальным вдвойне».
Парламентарий объяснил людоедские заявления главы СНБО тем, что тот очень уж хочет понравиться киевскому истеблишменту.
«Я, как человек в свое время бывший частью украинской политики, могу авторитетно заявить, что самыми ярыми националистами там как раз являются выходцы из России или русскокультурных регионов Украины, — сказал собеседник ФАН. — Данилов — это же выходец из Донбасса! Вот он и доказывает своим хозяевам, какой он лояльный и преданный, рассказывая о своей ненависти к россиянам и всему, что им дорого».