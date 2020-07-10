В Крыму ответили на заявления Киева о поставках питьевой воды на полуостров

Предатели больше всего на свете ненавидят тех, кого они предали — перейдя на другую сторону, они стремятся как можно сильнее продемонстрировать лояльность своим новым хозяевам. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков.

Так собеседник ФАН прокомментировал интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который заявил, что Киеву принципиально нельзя снабжать водой крымский полуостров.

«Подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права», — сказал политик.

Также он подчеркнул, что жители Крыма обеспечены питьевой водой на 100 процентов — а значит, обвинить в инициировании гуманитарной катастрофы украинские власти нельзя. По его словам, пострадала только промышленность, которой Киев только рад навредить, поскольку она работает на «агрессора».

«Конечно же, люди от жажды не умирают — Россия никогда не позволила бы этому случиться, — заявил Цеков. — Но на промышленных предприятиях, которые теперь встали из-за нехватки водных ресурсов, работали люди, и они лишились средств к существованию! Где же в этом «мораль», о которой так печется Данилов?».

Сенатор назвал главу СНБО «странным чиновником», делающим заявления с непонятной мотивацией.

«Только искреннее удивление может вызвать утверждение о том, что блокада подачи воды в регион, где проживают миллионы человек — это преисполненное моралью деяние, — сказал собеседник ФАН. — Что же тогда называть аморальным?».

Цеков отметил, что эти заявления делает государственный деятель страны, которая всеми силами пытается показать себя «оплотом цивилизации», частью Европы, разделяющей ее гуманистические ценности.

«Как с этим вяжется прекращение поставок жизненно необходимых ресурсов, не совсем понятно, — добавил сенатор. — И то, что Данилов ссылается на моральные принципы, оправдывая это решение украинских властей, является аморальным вдвойне».

Парламентарий объяснил людоедские заявления главы СНБО тем, что тот очень уж хочет понравиться киевскому истеблишменту.