Росавиация разработала матрицу по восстановлению международных перелетов

Москва, 10 июля. Россия на первом этапе возобновления международного авиасообщения откроет перелеты в страны с наиболее благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями, сообщили сегодня в Росавиации.

«Работа по возобновлению международных авиаперевозок будет строиться на основе взаимности», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее о том, что Россия начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В Росавиации в свою очередь сообщили о подготовке матрицы поэтапного возобновления авиасообщения.

Отмечается, что данная матрица была разработана на основе рекомендаций Международной организации гражданской авиации, ВОЗ и позиции российских властей.

Напомним, регулярное и чартерное авиасообщение Россия приостановила 27 марта из-за пандемии коронавируса.