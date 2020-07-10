Просроченные водительские права будут действительны до конца 2020 года

Москва, 10 июля. Граждане России смогут пользоваться просроченными водительскими правами до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным ведомства, водительские удостоверения, действие которых истекает к 15 июля, будут действительными до конца 2020 года. Заявление на замену водительских прав можно подать на портале госуслуг или в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции РФ.

«В этом году в период с 1 февраля по 15 июля замене подлежали более двух миллионов водительских удостоверений. На сегодняшний день из них заменены свыше 1,6 миллиона», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что данная мера не распространяется на водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 16 июля. Езда с просроченными документами грозит штрафом в размере 15 тысяч рублей.

Ранее в МВД РФ предложили изменить основные документы российских автолюбителей. Изменения могут коснуться водительских прав и паспорта технического средства (ПТС). В частности, предусматривается дополнение бланка удостоверения надписью DRIVING LICENCE, уточнение перечня данных, вносимых в ПТС, и форму свидетельства о его регистрации.