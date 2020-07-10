Москва, 10 июля. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что создание вакцины против коронавируса осуществляется в соответствии с графиком, который был утвержден правительством.

«Эта работа активно ведется большим количеством наших учреждений и коммерческим сектором. Здесь информация дается, мы пока идем в графике, который был утвержден правительством», — пояснила Голикова.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 12,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 554 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 714 тысяч случаев, 11 тысяч человек скончались. Более 489 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.