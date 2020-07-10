Россия возобновила «замороженный» диалог с Японией предложением по Курилам

Москва, 10 июля. Эксперт Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков считает заявленные главой МИД РФ Сергеем Лавровым основы мирного договора с Японией началом дипломатической игры между Токио и Москвой.

Россия предложила Японии базу для заключения мирного договора, однако пока от Токио никакой реакции не последовало. Российский министр считает, что соглашение должно отвечать современным реалиям и охватывать множество аспектов двусторонней и глобальной повестки.

«Лавров явно начинает новую дипломатическую игру, показывая Токио, «на чьей стороне мяч», — сказал Казаков, комментируя инициативу Москвы.

По его мнению, российская сторона указывает, что ждет действий от Токио и пытается продолжить переговоры на фоне «замороженных» отношений. Эксперт отметил, что ничего принципиально нового в позиции Москвы нет — Япония должна признать итоги Второй мировой войны.

«Это автоматически означает, что Токио признает: острова южных Курил де-юре и де-факто принадлежат России. РФ провозглашает это базовой платформой, на основе которой можно продолжать какие-то предметные переговоры», — сказал Казаков в беседе с «Экономикой сегодня».

Впрочем, по мнению эксперта, ответ Токио на предложение Москвы будет вялым. Более того, как считает Казаков, японская сторона вновь напомнит о своих претензиях.

Уже на протяжении нескольких десятков лет отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора по итогам Второй мировой войны. Япония высказывает свои претензии на южные острова Курил. Москва неоднократно заявляла, что Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи вошли в состав РФ по итогам Второй мировой войны.