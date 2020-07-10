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Немецкий политолог Рар сообщил, кто может стать преемником Меркель

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Немецкий политолог Рар сообщил, кто может стать преемником Меркель

Москва, 10 июля. Немецкий политолог Александр Рар назвал имя преемника действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, который был бы выгоден для России.

Эксперт считает, что 2021 год будет переломным, так как с поста уходит Ангела Меркель. С точки зрения Рара, многое будет зависеть от того, как Евросоюз выйдет из кризиса на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Он уверен, что, скорее всего, «наследником» Меркель станет мужчина.

По словам политолога, к настоящему моменту можно говорить о четырех кандидатах, среди них числится премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Александр Рар объяснил, что этот человек был бы полезен для российско-германских отношений. Своим мнением он поделился в эфире программы «Точка зрения».

Немецкий политолог Рар сообщил, кто может стать преемником Меркель

Эксперт также прокомментировал ситуацию вокруг российского газопровода «Северный поток — 2». Он назвал этот проект легальным, «остановить его можно только политическим шантажом». Рар подчеркнул, что сейчас именно этим и занимаются США, которые будут пытаться блокировать поставки газа из России через поляков и прибалтов.

«Газопровод будет достроен, а дальше Германия будет работать. С учетом потери статуса и ухудшения состояния украинского трубопровода через пару лет станет ясно, что газ в Европу должен идти через «Северный поток» и «Турецкий поток», — резюмировал Александр Рар.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко ранее заявил, что сближению Берлина с Москвой во многом способствует обострение американо-немецких отношений.

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