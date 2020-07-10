Кнутов озвучил выводы Китая, которые рушат версию Нидерландов о крушении MH17

Москва, 10 июля. Расследование крушения малайзийского Boeing-777 (рейс MH17) носит политизированный характер, о чем говорят уже и китайские эксперты. По их мнению, чисто логически, ни РФ, ни Донбассу не было выгодным сбивать лайнер.

О том, что китайцы заинтересовались делом о крушении самолета, рассказал и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Они воспользовались материалами громкого процесса и восстановили хронологию катастрофы. По его мнению, выводы аналитиков из КНР еще заставят многих пересмотреть свое отношение к политизированному процессу, устроенному Нидерландами.

«Единственный позитивный момент — китайские эксперты находятся в более-менее здравомыслящем состоянии и способны трезво оценить доводы российской стороны, признав их объективными», — заявил Кнутов.

Китайцы считают, что России и ДНР не нужны были никакие провокации, учитывая попытки нормализации отношений между РФ и Западной Европой.

Кнутов также обратил внимание на странность: украинские диспетчеры разрешили гражданскому самолету пролетать над зоной вооруженного конфликта. А ведь там «работают» военная авиация, средства ПВО. Однако это обстоятельство правоохранительные органы Нидерландов не учитывают. Да и США сначала бравировали спутниковыми снимками с места крушения лайнера, а теперь отказываются их предоставлять. Эксперт констатирует, что эти два фактора говорят о том, что Запад пытается выгораживать Киев. Кроме того, мнение китайских аналитиков рушит версию Нидерландов касательно крушения, заявил директор музея.

Вслед за КНР, Кнутов надеется, что число «здравомыслящих» стран пополнится также Индией.

Напомним, что 17 июля 2014 году на территории Донбасса разбился самолет Boeing-777 (рейс MH17), который летел из Нидерландов в Малайзию. Погибли все 298 человек. Международная группа следователей выдвинула версию о том, что в лайнер попала ракета из ЗРК «Бук».

Согласно рассекреченным документам Минобороны РФ, ракета, сбившая лайнер, была изготовлена в 1986 и направлена в воинскую часть на территории Украинской ССР. В Россию боеприпас обратно не завозился.