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Новый iPhone 12 будет стоить дороже своего предшественника

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Новый iPhone 12 будет стоить дороже своего предшественника

Москва, 10 июля. Новые iPhone 12 будут стоить дороже, чем актуальные на сегодняшний день смартфоны от Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

По словам издания, отчет аналитика Джеффа Пу говорит о том, что цена 5,4-дюймового iPhone 12 будет достигать 749 долларов США, что на 50 долларов дороже, чем стоимость базовой модели iPhone 11. Рост цен аналитик связывает с тем, что компания активно внедряет технологию 5G, а также использует OLED-матрицы в своих новых гаджетах.

Пу предполагает, что подорожание никак не отразится на уровне продаж, хотя споры среди потенциальных покупателей может вызвать отказ Apple от бесплатных аксессуаров в комплекте к телефонам.

При этом специалист не уточняет, сколько могут стоить другие девайсы серии. По мнению журналистов, 6,1-дюймовая версия iPhone 12 обойдется покупателям примерно в 849 долларов. Также пока остается неизвестным, будут ли расти в цене топовые модели Pro и Pro Max, которые предварительно были оценены в 999 и 1099 долларов соответственно.

В свою очередь блогер Джон Проссер считает, что Пу ошибается в своих расчетах. Проссер уверен, что стоимость новых iPhone 12 не будет превышать 649 долларов.

Ранее сообщалось, что компания Apple оснастит свои компьютеры Mac процессорами Apple Silicon собственного производства, передает «Ридус».

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