Глава СЖР рассказал о гонениях западных коллег за положительные статьи о России

Москва, 10 июля. Западные журналисты подвергаются гонениям за положительные публикации о России. Об этом заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«В прошлом году мы проводили форум в Словакии. Там словацкие журналисты говорили нам о том, что если они хорошо напишут или что-то скажут о России, они сразу попадают в черный список и доходит даже до запрета на профессию», — пояснил он.

Соловьев также добавил, что в США, Западной Европе и Канаде средства массовой информации пишут о России либо негативно, либо никак, передает радиостанция «Говорит Москва».

Стоит отметить, что российские СМИ регулярно подвергаются нападкам и притеснениям в других странах. Так, 8 июля литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию пяти телеканалов RT на территории Литвы, мотивируя данное решение тем, что собственник телеканалов якобы находится под действиями санкций Евросоюза. При этом 30 июня национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил вещание семи телеканалов каналов RT под аналогичным предлогом.

В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала запрет трансляции в Литве «фантасмагорической тупостью». По ее словам доводы литовской стороны не имеют ничего общего с реальностью.