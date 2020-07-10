Либеральные гуру Запада легализовали переход к «дивному новому миру» Black Lives Matter

Текст под названием «Письмо о справедливости и свободе дискуссий», под которым стоят подписи 150 западных интеллектуалов, в числе которых — такие знаковые фигуры, как Фарид Закария, Джоан Роулинг, Фрэнсис Фукуяма, Ноам Хомский и другие, включая одиозных Гарри Каспарова и Салмана Рушди, появился 7 июля на сайте журнала Harpers Magazine.

Как следует из названия и текста письма, его авторы высказываются в защиту свободы, и особенно свободы слова, перед лицом требований большей социальной и расовой справедливости, с которыми выступают, в том числе, участники получившего уже межконтинентальный масштаб движения «Black Lives Matter!».

Авторы письма отмечают, что новый набор моральных установок и политических обязательств, связанный с этими протестами, ослабляет нормы открытых дебатов и терпимости к различиям в пользу идеологического соответствия, а принципы «нелиберализма» набирают силу во всем мире и имеют мощного союзника в лице президента США Дональда Трампа, который «представляет реальную угрозу для демократии».

При этом, по мнению подписантов, свободный обмен информацией и идеями как жизненная основа либерального общества с каждым днем ​​становится все более ограниченным, а рамки того, что можно сказать без угрозы расправы, неуклонно сужаются.

«Мы отказываемся от любого ложного выбора между справедливостью и свободой, которые не могут существовать друг без друга», — подводят итог авторы письма, называя новую атмосферу «удушающей».

Ясно, что такой «манифест свободы» не мог появиться на пустом месте, а представляет собой некую продуманную и организованную акцию. Вопрос только в том, с какой целью она была предпринята.

Вариантов здесь всего два.

Первый — это жесткая коррекция уже очевидных эксцессов BLM-движения, во многом выходящего за рамки интересов и из-под контроля его первоначальных заказчиков. Наподобие того, как после смерти Иосифа Сталина и окончания Корейской войны в США останавливали «охоту на ведьм» в рамках маккартизма.

Второй — попытка либеральных «гуру», стремительно теряющих влияние, поддержку «снизу» и «сверху», а также, соответственно, источники и объемы финансирования, обозначить свой статус в «дивном новом мире», который они всеми силами призывали и формировали.

Судя по тексту письма, месту его публикации (издатель Harpers Magazine — прекративший деятельность в России с 2016 года как «нежелательная организация» Фонд Джона и Кэтрин МакАртуров, формально непартийный и неправительственный, но представляющий интересы пресловутого «глубинного государства») и статусу (фактически, это «препринт»), перед нами, скорее, — второе, чем первое.

Уж слишком много говорят его авторы о своем уважении к справедливости и ни слова — о своем уважении к развитию и прогрессу как еще одной фундаментальной ценности человеческого сообщества. Она их вроде бы не интересует вообще.

И вот здесь, на мой взгляд, начинается самое интересное и важное.

Как известно, любое дело можно сделать быстро, качественно и дешево — но лишь по любым двум параметрам из трех. Если быстро и качественно, то недешево. Если дешево и быстро, то некачественно. Если качественно и дешево, то не быстро. Видимо, этот принцип «два из трех», или «принцип 666», или «принцип антихриста» применим к любой сфере человеческого бытия. Включая и его ценностную сферу.

Если вы стремитесь к свободе и развитию, вы жертвуете справедливостью. Если вы стремитесь к свободе и справедливости, вы жертвуете развитием. Если вы стремитесь к развитию и справедливости, вы жертвуете свободой. Выбирайте два из трех!

Но мало того, внутри каждого такого выбора элементы, его составляющие, как правило, оказываются далеко не равноценны между собой. Одному достается, условно говоря, «контрольный пакет» акций (75%) в предпочтениях общества, а второму — только «блокирующий пакет» (25%).

Соответственно, обозначив сторонников свободы как «либералов», сторонников справедливости как «социалистов», а сторонников развития как «прогрессистов», мы получим шесть разных ценностных «матриц» общества (приводятся ниже в свободном порядке), на протяжении истории сменяющих друг друга.

1. Социал-прогрессизм: главное — справедливость (включая традиции), имеет значение — развитие, не важна — свобода. Пример: «поздний» СССР.

2. Социал-либерализм: главное — справедливость, имеет значение — свобода, не важно — развитие. Пример: «традиционные» общества «азиатского» типа.

3. Либерал-прогрессизм: главное — свобода, имеет значение — развитие, не важна — справедливость. Пример: страны «коллективного Запада» в рамках «однополярного мира».

4. Либерал-социализм: главное — свобода, имеет значение — справедливость, не важно — развитие. Пример: позднефеодальное «цеховое» общество Западной Европы.

5. Прогресс-либерализм: главное — развитие, имеет значение — свобода, не важна — справедливость. Пример: капитализм времен «свободной конкуренции». В эту же матрицу вписывается и Россия 1990-х.

6. Прогресс-социализм: главное — развитие, имеет значение — справедливость, не важна — свобода. Пример: «сталинский» СССР. В ту же сторону, с некоторыми оговорками, в целом двигается и современная Россия.

Так вот, сегодня в странах «коллективного Запада», если исходить из данной схемы, происходит очень жесткий, кризисный переход от «либерал-прогрессистской» схемы к схеме «социал-либеральной», когда последние («социалисты») становятся первыми, первые («либералы») — вторыми, а вторые («прогрессисты») — последними.

Показательно, что авторы «письма 150» даже не замахиваются на сохранение своего лидерства и не требуют обязательной в таком случае замены либерал-прогрессизма либерал-социализмом. Они просто не хотят замены либерал-прогрессизма социал-прогрессизмом.

Проще говоря, первые не хотят становиться последними, а потому работают в рамках уже намеченного и осуществляемого их «хозяевами» перехода, легализуя его с «либеральной» стороны.