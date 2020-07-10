Организаторы «Бессмертного полка»: Решение о переносе шествия на осень пока не принято

Москва, 10 июля. Решение о возможном переносе шествия «Бессмертный полк» на осень пока не принято. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

«Пока такая возможность рассматривается не только из-за жары, а прежде всего из-за санэпидемобстановки в стране, поскольку в каждом регионе ситуация развивается по-своему. Где-то снимаются ограничения, где-то — наоборот, все остается по-прежнему. Прежде всего, это — причина, по которой будет приниматься решение», — объяснил он.

По словам собеседника ФАН, дата проведения шествия будет обнародована в середине следующей недели.

«Сейчас пятница, конец рабочего дня, мы еще не завершили все согласования на эту тему с Росэпиднадзором и органами исполнительной власти. Решение и соответствующая новость, я думаю, будет только в средине следующей недели», — сказал руководитель исполкома общественного движения.

При этом Хуторской отметил, что организаторы акции намерены сделать все, чтобы шествие во всех регионах прошло в один день.

«Это не просто какая-то региональная, районная или краевая акция, — убежден он. — Это всероссийская общественная, народная инициатива, и нельзя ее проводить как просто локальное мероприятие в отдельно взятом городе, да еще и рискуя жизнями граждан. Нельзя ограничивать такую акцию условиями санитарной обстановки — скажем, до 100 человек, или до 50. Это было бы, на мой взгляд, крайне неправильно».

Напомним, первая акция «Бессмертный полк» в современном формате состоялась 9 мая 2012 года в Томске. Около 6 тыс. человек прошли колонной по городу, неся портреты участников войны. Организаторами стали журналисты Томской медиагруппы. Тогда же участникам «Бессмертного полка» было предложено опубликовать истории своих родственников-ветеранов на сайте. В 2013 году акцию повторили уже 15 городов, в том числе Москва и Санкт-Петербург. С 2014 года она была проведена более чем в 500 городах России и стала общероссийской

Обычно «Бессмертный полк» проходит 9 Мая, однако в этом году акция была перенесена из-за пандемии COVID-19 на 26 июля. 10 июля ряд источников сообщил, что шествие, возможно, пройдет осенью.