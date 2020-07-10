NI рассказал, как бомбардировщик СССР заставил спецслужбы США пережить позорный провал

Москва, 10 июля. Появление в СССР первого реактивного стратегического бомбардировщика М-4 застигло врасплох США и вынудило Вашингтон увеличить объем производства самолетов такого класса. Об этом говорится в статье обозревателя издания The National Interest Калеба Ларсона.

По его словам, в середине 50-х годов прошлого века на вооружении американской армии состояли реактивные бомбардировщики, которые были способны наносить удары по территории СССР с военных баз в Европе. СССР не обладал самолетами подобного класса, поэтому конструкторскому бюро Мясищева было поручено создать реактивный бомбардировщик, который будет способен поражать цели на территории Европы и США. ОКБ Мясищева в кратчайшие сроки разработало самолет, который напугал США.

Стратегический бомбардировщик М-4 был оснащен четырьмя турбореактивными двигателями, а также обладал надежной защитой от перехватчиков, которая представляла собой шесть авиационных пушек калибра 23-мм.

«Реактивный бомбардировщик Мясищева вызвал настоящий испуг в американском обществе. Разведывательные службы США фактически провалились - они не знали о проекте советского самолета, не говоря уже о начале его производства», — отметил Ларсон.

При этом американские военные использовали появление бомбардировщика М-4 в качестве аргумента для увеличения расходов на оборону.