Международные полеты разрешат в РФ с 15 июля

Москва, 10 июля. Россия начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге.

«Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции», — сказала чиновница.

Она также назвала условие возобновления авиасообщения с другими странами. По ее словам, международные полеты будут осуществляться в те страны, где заболеваемость коронавирусом составляет не более 40 человек на 100 тысяч населения. Среднесуточный прирост новых случаев COVID-19 не должен превышать 1%.

Голикова предложила авиационным властям провести переговоры и выяснить, какие страны соответствуют этим критериям.

Вместе с тем российские власти каждые две недели будут оценивать эпидемиологическую ситуацию в других странах, чтобы корректировать список стран, куда вновь начнут летать пассажирские самолеты.

Россия в конце марта приостановила регулярное и чартерное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Исключением стали только рейсы, которыми россиян вывозили из-за границы, а иностранцев — из РФ, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.