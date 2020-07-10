Белковая диета: все плюсы и минусы быстрого похудения

Если вы хотите не только похудеть, но и добиться стойкого и стабильного результата, то вам в этом нелегком деле поможет белковая диета. Во время соблюдения такого режима питания снижается потребление углеводов, а протеины, наоборот, составляют порядка 30% всего рациона.

Белковая диета: меню и его жесткие правила

Эта диета считается одной из самых эффективных в мире. Не зря ее используют знаменитости, чтобы за несколько недель прийти в форму и блеснуть на ковровой дорожке. Причем рацион весьма разнообразен и не даст голодать, поскольку входящие в ежедневное питание продукты богаты витаминами и различными питательными микроэлементами. Благодаря этой диете вы не только сможете похудеть, но и избавитесь от шлаков и токсинов.

Однако важно придерживаться нескольких правил. Завтракать нужно спустя 30 минут после подъема, а ужинать не менее чем за три часа до отхода ко сну. Питание должно быть дробным, поэтому день лучше разделить на шесть приемов пищи. Также белковый рацион нужно сочетать со спортом, иначе в результате похудения мышцы и кожа обвиснут, а это явно не самое лучшее, чего бы вы хотели в летний сезон.

Не забывайте пить много воды. Оптимальным вариантом станет около двух литров в день, а в жаркую погоду норма приравнивается к трем литрам. Это поможет избежать обезвоживания и пересушивания кожи. И одно из самых главных правил — количество калорий, потребляемых в сутки, должно составлять не более 1200.

Несложная белковая диета: что можно есть

Как мы упоминали ранее, меню весьма разнообразное. Например, любителям мяса разрешается есть курицу, индейку или мясо кролика. В нем содержится огромное количество необходимого белка и мало жиров, которые как раз во время диеты и не нужны. К основному блюду можно приготовить гарнир из гречневой крупы или риса. Из этой группы в рацион можно и овсяную кашу.

Смело налегайте на все морепродукты и рыбу, которые являются настоящим белковым кладезем. Мидии, кальмары, консервированные осьминоги — вот ваша цель в супермаркете.

В меню допустимы и молочные продукты, однако содержание жира в них должно быть минимальным. Если же вы не пьете молоко, то здесь отлично впишутся и соевые заменители. Можно употреблять и яйца, но делать это надо в умеренных количествах.

Не забываем про овощи и фрукты! В диету можно включить все виды овощей, однако с фруктами дела обстоят немного сложнее — они должны быть несладкими. Так что на время диеты вашими верными друзьями становятся яблоки и все виды цитрусовых. Но не переборщите — чтобы избежать аллергии.

Ну и конечно, забываем про сахар. Все любимые напитки, например кофе или чай, придется пить несладкими. А какая диета бывает сладкой? Точно не белковая.

Плюсы и минусы белковой диеты

В Интернете можно найти массу положительных отзывов. Действительно, такое питание помогает быстро сбросить лишний вес, при этом не заставляя голодать. Белковый рацион заставляет организм сжигать накопленные жировые ткани и использовать их для выработки энергии. С жиром из организма выходит и лишняя вода, благодаря чему объемы тела быстро уменьшаются.

Однако многие диетологи предупреждают, что такая диета может быть опасна для людей с больными почками. Для них существует большой риск развития мочекаменной болезни или почечной недостаточности. Даже здоровым людям перед переходом на такой вид питания необходимо проконсультироваться со специалистом.

Стоит обратить внимание, что отсутствие сахара сильно сказывается на настроении — может появиться чувство тревоги и подавленное настроение. Еще одним минусом является недостаток клетчатки, который приводит к запорам. Но эту проблему можно решить с помощью большого количества овощей и обильного питья.

Перед диетой ознакомьтесь со всеми нюансами и оцените свое состояние. Любой переход на другой рацион — огромный стресс для организма. Поэтому старайтесь сохранять баланс и сделать свое похудение не только эффективным, но и здоровым.