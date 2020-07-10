Ученые зафиксировали необычный звенящий звук в атмосфере Земли

Москва, 10 июля. Волны могут возникать в атмосфере Земли подобно тому, как это происходит в океанах. Это явление напрямую связано с гравитационными силами естественного спутника нашей планеты. Дело в том, что Луна притягивает к себе воздушную оболочку Земли. Исследователи пришли к выводу, что некоторые типы «небесных волн» резонируют вокруг Земли, как звуковые волны внутри колокола. Об этом рассказали ученые из Гавайского и Киотского университетов.

Отмечается, что необычный звенящий звук неуловим для человеческого уха, однако его можно зафиксировать с помощью специального оборудования. По словам исследователей, атмосферные волны сильно отличаются от океанических, потому что в воздухе действуют совсем другие законы, передает Planet Today.

«Мы проанализировали сведения об атмосферных колебаниях, накопленные за последние четыре десятка лет, и сделали некоторые важные выводы», — отмечают авторы исследования.

Оказалось, что при определенных условиях атмосферные волны могут создавать резонанс. Так, планету Земля можно представить в виде огромного резонирующего колокола, который становится источником необычных вибраций. Ученые подчеркнули, что современная наука еще не созрела для того, чтобы объяснить данное явление в полной степени.