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Лена Миро посмеялась над «страдающим» Харламовым, уехавшим из клуба в одиночестве

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Лена Миро посмеялась над «страдающим» Харламовым, уехавшим из клуба в одиночестве

Москва, 10 июля. Популярный блогер Лена Миро посмеялась над закатившим вечеринку из-за развода юмористом Гариком Харламовым.

Резидент Comedy Club готовится к разводу с актрисой театра и кино Кристиной Асмус. Пара прожила в браке семь лет, но не смогла сохранить отношения.

На днях юморист закатил вечеринку в клубе на Новом Арбате в Москве. После расставания с женой Харламов решил закутить, как настоящий холостяк. Компанию шоумену составили не только друзья, но и несколько симпатичных актрис. После нескольких часов бурного веселья артист уехал из клуба в гордом одиночестве.

Лена Миро посмеялась над «страдающим» Харламовым, уехавшим из клуба в одиночестве

Поклонники подумали, что Харламов не может забыть 32-летнюю жену, с иронией пишет Миро. Однако, как считает блогер, дело вовсе не в страданиях по звезде «Текста», а в непривлекательности юмориста.  

«Пока Асмус ржет, Гарик страдает. Ну, как страдает — ему никто не дает», — пишет Миро в «Живом журнале».

Блогер убеждена, что в одиночестве «Бульдог» будет до поры до времени, а потом найдет себе новую спутницу.

«Вот и на Гарика найдется слабенькая не только талантом, но и на передок актриса. Утешится, никуда не денется. Переживет, — рассуждает сетевая скандалистка. — Я даже больше скажу: все расставания нужно производить грамотно. Поплакать, откушать устриц, выпить шампанское. И — полегчает».

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