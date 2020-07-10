Собчак озвучила версию «пропажи» записей камер наблюдения с устроившим аварию Ефремовым

Москва, 10 июля. Телеведущая и блогер Ксения Собчак активно включилась в дело актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в Москве. Она изучила расположения камер в районе места ДТП и посоветовала артисту поменять адвоката.

«Следователь» Собчак на своем YouTube-канале обратила внимание, что место аварии попадает под обзор почти 20 камер, некоторые ведут съемку высокого разрешения.

«Еще три камеры закреплены на остановках вокруг площади. Все они записывают видео в Full HD. Значит, теоретически (на их записях) можно увидеть самого Ефремова и узнать, был ли с ним кто-то в машине», — сделала вывод теледива.

Блогер подчеркнула, что адвокат актера Эльман Пашаев почему-то ссылается только на камеру, установленную на доме 27 Смоленского бульвара. Она не дает четкого изображения, на кадрах заснят задний вид машины Ефремова. Блогер не понимает, почему защитник актера не запрашивает другие записи. Ведь сложности могут быть только с получением кадров с камер на здании Министерства иностранных дел РФ.

По мнению блогера, защитник актера является «адвокатом-решалой». Собчак подчеркнула, что Пашаев непрофессионально подходит к делу своего подзащитного. Акцент делается только на медийность.

Напомним, что Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, водитель которого позднее скончался. Экспертиза установила, что за рулем он был в нетрезвом виде.

Ранее российский публицист Анатолий Вассерман обратил внимание, что Ефремов сам создал условия для смертельного ДТП: «Оно было практически неизбежным при той дозе всякой дряни, которую в себя напихал».