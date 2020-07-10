Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии

Минск, 10 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об угрозе развал республики. Об этом белорусский лидер заявил в ходе встречи с представителями государственных СМИ.

«Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я — мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты», — пояснил Лукашенко.

Он также добавил, что изменения в белорусском государстве должны исходить от Майдана, а от конституции, так как в противном случае Белоруссию ждет развал.

«Если начнем с Майдана, мы перечеркнем свою историю… Поэтому мы должны сделать новую конституцию», — добавил Лукашенко.

Стоит отметить, что 9 августа в Белоруссии состоятся выборы президента. В ходе избирательной кампании были задержаны некоторые лидеры оппозиции, а также один из претендентов на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико. При этом Лукашенко отмечал, что за некоторыми претендентами на пост президента республики стоят зарубежные «кукловоды». По его словам, за время своей независимости Белоруссия еще не испытывала такого давления, как в последнее время. Кроме того, Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в конституцию Белоруссии, отметив, что это положит начало переменам в стране, а проходить они будут «цивилизованно» и без слома социального уклада.