Киевский адвокат Монтян назвала Порошенко «абсолютно русскоязычным персонажем»

Киев, 10 июля. Киевский адвокат Татьяна Монтян назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко «абсолютно русскоязычным персонажем».

С ее точки зрения, он пытается лишь делать вид, что является предводителем бандеровцев и националистов. Это ему нужно для того, чтобы обзавестись электоральной поддержкой. Мнением Татьяна Монтян поделилась в своем блоге, передает «ПолитНавигатор».

«Я знаю Петю с незапамятных времен. Я с ним судилась еще в те времена, когда он был … «любимым другом» [Ющенко], поэтому я Петю знаю, как облупленного», — рассказала киевский адвокат.

Она назвала Петра Порошенко «обычным, галимым, совершенно русскоязычным винницким барыгой». Она напомнила о дружбе бывшего президента Украины с экс-послом России на Украине Михаилом Зурабовым.

«Но в какой-то момент ему капнуло в голову, что если он станет предводителем бандеровцев, по крайней мере на вид, то это даст ему лучшие электоральные перспективы. Оказалось, что он пролетел как фанера, у него 25%, а потом 8%», — указала Монтян.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов ранее заявил, что Петр Порошенко проворачивал гигантские аферы при нынешнем президенте страны Владимире Зеленском. Его обещания сделать все возможное для того, чтобы старая власть ответила за свои преступления, забыты. Суслов заявил, что финансовая мафия, которая была сформирована при Петре Порошенко, продолжала проворачивать аферы на рынке страны, пользуясь своими людьми в Нацбанке.