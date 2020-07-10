Прослушка Байдена и Порошенко доказала государственный терроризм Украины в Крыму

Аудиозапись телефонных переговоров президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена, посвященная обстоятельствам августовского инцидента 2016 года в Крыму, в очередной раз подтверждает, что постмайданная Украина промышляет государственным терроризмом.

К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировав материал, размещенный в Интернете депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачем.

Горячий август 2016-го

7–8 августа 2016 года ценой гибели двух военнослужащих российским силовикам удалось предотвратить украинские теракты в Крыму, воспрепятствовать инфильтрации через госграницу украинских ДРГ и обезвредить действующую на полуострове агентуру Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).

По данным ФСБ, на месте событий были обнаружены 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие.

Среди семерых человек, причастных к попытке проникновения на территорию Крыма украинских ДРГ и задержанных отечественными силовиками, оказался гражданин Украины, майдановский активист, участник АТО и почетный сотрудник ГУР МОУ Евгений Панов. Как и его подельники, Панов «раскололся» на первых же допросах и под камеру сообщил множество любопытных деталей сорвавшейся операции украинских спецслужб.

В частности, со слов Панова стало известно, что украинские диверсанты планировали в Крыму не только действовать против элементов военной инфраструктуры, но и устроить самые настоящие теракты на аэродромах, вокзалах и паромной переправе через Керченский пролив.

Панов подтвердил, что подготовкой операции по заброске украинских диверсантов занималось ГУР МОУ, возглавляемое Валерием Кондратюком (кстати — назначенцем Петра Порошенко). Это подтверждалось и тем фактом, что за координацию действий ДРГ отвечал офицер ГУР МОУ капитан Владимир Сердюк.

У российской стороны не было ни малейших сомнений в том, как следует трактовать события 7–8 августа.

15 августа, через неделю после перестрелки на границе, во время встречи министров иностранных дел России и ФРГ в Екатеринбурге Сергей Лавров заявил, что Россия обладает неопровержимыми доказательствами подготовки диверсий ГУР МО Украины на территории Республики Крым.

19 августа на совещании с членами Совета безопасности в Крыму президент России Владимир Путин предположил, что попытка организации диверсии в Крыму была предпринята Киевом из-за нежелания или невозможности украинской стороны выполнять минские договоренности.

Но кто был тем человеком в Киеве, кто задумал опаснейшую провокацию в Крыму?

Использованная на сайте ФСБ РФ формулировка «предотвращено совершение в Республике Крым террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины», в понимании значительной части россиян, однозначно говорила о том, что за неудавшимися терактами стоит никто иной как сам президент Украины Петр Порошенко. Просто потому, что ГУР входит в структуру МО Украины, которое, в свою очередь, подчиняется президенту Украины как верховному главнокомандующему ВСУ.

На это же прямо намекнул в своем заявлении и российский МИД:

«Если верховный главнокомандующий ВСУ причастен к этим решениям, то он претендует на роль могильщика мирного процесса [в Донбассе. — Прим. ФАН]. Если же они были приняты без его ведома — то это еще хуже».

«Агрессор обвиняет жертву…»

Точка зрения украинской стороны на события 7–8 августа 2016 года с российской категорически не совпадала. Точнее будет сказать во множественном числе: точки зрения — потому что какой-то одной консолидированной трактовки августовского инцидента в Киеве сочинить так и не смогли.

Так, секретарь СНБО Александр Турчинов назвал российские данные о подготовке ГУР МОУ терактов в Крыму «провокационным бредом» и попыткой скрыть «перестрелку пьяных российских военных».

Турчинова тут же поддержал представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий. Правда, позже, когда ФСБ РФ опубликовала кадры с показаниями Панова и Ко, ГУР МОУ скорректировало свою точку зрения. Теперь она выглядела так:

«Да, русские в Крыму действительно задержали каких-то украинцев. Но это были не разведчики или диверсанты, а патриоты!»

Спикер МВД Антон Геращенко безапелляционно заявил, что, по его данным, заявленные ФСБ РФ «украинские диверсанты» являются… российскими дезертирами. Этого Геращенко показалось мало, и украинская полиция открыла уголовное производство по факту похищения на территории Украины российскими спецслужбами Евгения Панова с его последующим насильственным (!) вывозом в Крым.

Тут вновь ни к селу, ни к городу высунулся Скибицкий, брякнувший, что вообще-то Панов накануне августовского инцидента въехал на территорию полуострова на своем личном автомобиле. Но представителя ГУР МОУ быстро зашикали.

Друг Панова и депутат местного совета Энергодара Артем Дубков согласился с версией о похищении Панова, добавив, что тот никакой не АТОшник, а «обычный водитель на Запорожской АЭС».

Практически одновременно с появлением заявления Дубкова украинские СМИ опубликовали сообщение бывшего командира 37-го тербата подполковника Александра Лобаса, дословно сообщившего следующее:

«Евгений Панов проходил службу в составе [моего. — Прим. ФАН] батальона. В течение года. Должность и звание называть не имею права. Но он был военнослужащим. Находился в зоне проведения АТО. Выполнял служебные обязанности под Авдеевкой и Мариуполем в составе подразделения. Непосредственно — в районе Широкино, Гнутового, Талаковки. Панов очень опытный, очень серьезный человек».

Громче всех, по понятным причинам, от августовского инцидента «отмазывался» Петр Порошенко. Президент Украины выстроил свою «линию обороны» следующим образом. Первое: все, что сообщает ФСБ о событиях 7–8 августа 2016 года на границе с Крымом, — это гнусные инсинуации, наглые провокации и просто «фантазии». Не было ничего, ничего не было! Второе: раз ничего не было, то он, Порошенко, ничего не мог знать о подготовке августовского инцидента, поэтому с него и взятки гладки.

Своего киевского протеже поддержали иностранные «подпевалы».

«Правительство США не видело никаких подтверждений российским обвинениям во «вторжении в Крым», которые Украина уверенно опровергает… Это не первое ложное обвинение Украины Россией, высказанное, чтобы отвлечь внимание от своих собственных противоправных действий», — объявил посол США на Украине Джеффри Пайетт.

В брюссельской штаб-квартире НАТО присоединились к оправданиям Киева.

«Мы внимательно и с обеспокоенностью следим за повышением напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Нас обнадеживает решительное осуждение Украиной терроризма во всех его формах и проявлениях. Мы отметили, что Украина решительно отвергла обвинения России и дала четко понять, что Киев намерен восстановить свою территориальную целостность исключительно политическими и дипломатическими средствами. Мы также отмечаем, что Россия не предоставила никаких существенных доказательств ее обвинений в адрес Украины», — прокомментировали августовский инцидент в альянсе.

Поспешили отметиться даже государства-лимитрофы.

«Агрессор обвиняет жертву в нападении. Старые методы КГБ. Поддельные обвинения России относительно Украины, чтобы оправдать будущее «возмездие», — «зашел с козырей» литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Фраза Линкявичуса прямо намекает, какой реакции России на августовский инцидент ждали в Киеве и, как минимум, в Вильнюсе: Москва в сердцах жахает кулаком по столу, точнее чем-нибудь осколочно-фугасным по украинской территории — и понеслось!.. Нет, не российско-украинская война, но новые громкие обвинения Запада против России.

Кулак, чтобы не просто жахнуть, но и вовсе нокаутировать Киев, у Москвы был. Однако Россия сдержалась. Сухо продекларировала на международных площадках свое мнение об августовском инциденте и подчеркнула, что тот явно был направлен на дестабилизацию ситуации в регионе, а также на срыв «Минска».

Не забыли в Москве упомянуть и о том, что ответственность за случившееся лежит на властях Украины. После чего Россия, фигурально выражаясь, подшила сведения об августовском инциденте в папочку и принялась терпеливо ждать: как известно, сколько веревочке ни виться, а конец будет.

Препод и школяр

Панова в 2018 году Верховный суд Крыма осудил на 8 лет колонии строгого режима. При первой же возможности в сентябре 2019-го Украина постаралась вернуть «обычного водителя» к себе в рамках обмена пленными…

Но как оказалось, это был еще не конец.

В мае 2020 года украинский нардеп Андрей Деркач начал публиковать аудиозаписи с голосами экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Появление аудиозаписей сразу приобрело скандальный характер: в предъявленных Деркачем материалах хватало компромата не только для обвинений Порошенко в госизмене, но и для болезненного пинка Байдену за четыре месяца до президентских выборах в США, на которые Джо идет кандидатом от Демократической партии.

9 июля Деркач опубликовал новую порцию бесед Порошенко и Байдена. Неожиданно для многих там оказалась аудиозапись телефонных переговоров президента Украины и вице-президента США от 19 августа 2016 года, посвященных как раз обстоятельствам августовского инцидента!

Тональность общения Порошенко и Байдена для должностей, которые занимали собеседники, выглядела несколько сюрреалистично. Американский вице-президент, как усталый преподаватель, отчитывал главу официально суверенной Украины, а тот последней юлил и изворачивался, как провинившийся школяр.

О чем же они говорили?

«Моя команда информировала меня со всеми подробности о событиях, которые имели место на выходных, с 7-го на 8-е. Климкин [глава МИД Украины. — Прим. ФАН] перед этим поделился подробностями этих событий относительно операций сотрудников украинских спецслужб с послом [США на Украине]. Но все же вы — президент, и ответственность лежит полностью на вас, — долгим непрерываемым монологом обращался к Порошенко Байден. — Мы должны быть абсолютно откровенными друг с другом. Эти действия вызвали у президента [США] и меня беспокойство… Начальник вашей военной разведки [Валерий Кондратюк] получил четкий сигнал от нас несколько недель назад относительно нашего категорического неприятия запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России».

В ответ вице-президент услышал лишь странный лепет.

«Это случилось, когда у меня был визит в Юго-Восточную Азию, — принялся оправдываться президент Украины. — Мы предприняли важные меры, которые сделают невозможным подобные ситуации в будущем. Единственная причина того, что мы не увольняем с должности [нашего] начальника Главного управления разведки, — это то, что мне не нравится идея сделать это прямо сейчас, поскольку кто угодно может толковать это как признание ответственности… Я проведу очень тщательное служебное расследование, его результаты будут скоро… Я полностью меняю систему принятия решений и даю поручения министру оборону и начальнику Генштаба касательно того, что у них также нет права без согласия президента одобрять решения о проведении каких-либо подобных операций».

И так далее, и тому подобное.

Американцы были в курсе

Из опубликованной Деркачем аудиозаписи внимательный слушатель может сделать следующие выводы.

1. Августовский инцидент 2016 года — это не «фантазии» или «провокация» Москвы, а следствие стремления ГУР МОУ забросить в российский Крым украинские РДГ.

2. Помимо пытавшихся проникнуть в Крым с севера РДГ ГУР МОУ, участниками августовского инцидента 2016 года стали еще и четверо украинских «аквалангистов», задержанных российскими силовиками. Уж не те ли это диверсанты, что должны были устроить взрывы на паромной переправе через Керченский пролив?

3. Американская сторона была в курсе того, что назначенный Порошенко в 2015 году начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Валерий Кондратюк, с 2016 года, кстати, ставший еще и заместителем главы администрации президента Украины, занимался подготовкой диверсий на территории России. Американцы отдавали себе отчет в том, к каким опасными и непредсказуемым последствиям могут привести подобные действия Украины, поэтому сделали Порошенко и Кондратюку соответствующее «внушение». Киев, по словам Байдена, сделал «шаг назад, но на следующий день это [августовский инцидент] случилось». То есть украинская сторона уверила Вашингтон в своем отказе от идеи заброски РДГ в Крым — и тут же наплевала на свое обещание.

4. Франция и Германия ничего не знали о подготовке Украиной диверсий на территории России. Совершенно очевидно, что действия ГУР МОУ, которые можно трактовать как проявление терроризма на государственном уровне, могли быть восприняты Парижем и Берлином, мягко говоря, с непониманием. Поэтому Украине при поддержке США следовало убедить Францию и Германию в том, что события 7–8 августа 2016 — это провокация Москвы и ничего более. Если же убедить европейских партнеров в невиновности Украины не получится, Вашингтон окажет давление на Париж и Берлин с целью добиться того, чтобы представители Франции и Германии в своих официальных заявлениях трактовали августовский инцидент 2016 года как «провокацию РФ».

5. Порошенко всячески отрицал свою причастность к августовскому инциденту 2016 года, но в этом всерьез сомневался даже Байден.

Как видим, опубликованная Деркачем аудиозапись полностью опровергает официальную украинскую оценку августовского инцидента 2016 года и подтверждает информацию о нем со стороны России. Не сомневаемся, что это обстоятельство соответствующим образом оценят не только в Москве, но также в Париже и Берлине.

Но и это еще не конец истории.

Угроза для Зеленского

Комментируя публикацию новой аудиозаписи переговоров Порошенко и Байдена, Андрей Деркач напомнил, что положение на Украине сейчас достаточно сложное. Дело не только в тяжелом экономическом положении Киева и продолжающейся гражданской войне в Донбассе. Лишившийся из-за поражения на выборах президентского поста Петр Порошенко отнюдь не согласен оставаться в положении «гонимого». Напротив, экс-президент Украины и те, кто стоят за ним, сейчас активно раскачивают ситуацию, явно готовя почву для нового госпереворота, который позволит Порошенко вновь занять президентское кресло.

При таких обстоятельствах устойчивость действующего президента Украины Владимира Зеленского напрямую зависит от лояльности силовиков. И тут самое время вспомнить, кто с подачи Зеленского возглавляет Службу внешней разведки Украины.

Вы удивитесь, но это этот пост с 5 июня занимает большой любитель устраивать теракты и провокации, бывший начальник ГУР МОУ и экс-глава администрации президента Украины Валерий Кондратюк!

С учетом своего генезиса, опыта, связей и своего нынешнего статуса Кондратюк потенциально представляет для Зеленского куда большую опасность, чем все спецслужбы ДНР, ЛНР и России вместе взятые. Другой вопрос, осознает ли это сам Зеленский.

Если да, то действующему президенту Украины придется в кратчайшие сроки от Кондратюка как-то избавляться. Если же нет, то вполне возможен вариант, что уже грядущей осенью Кондратюк с Порошенко сами попробуют избавиться от Зеленского.

Что касается аудиозаписи телефонных переговоров Порошенко и Байдена от 19 августа 2016 года, то она неопровержимо доказывает: постмайданная Украина не гнушается промышлять государственным терроризмом. Рано или поздно, но Киев ответит за это.