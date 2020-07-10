Соловьев про иск в ЕСПЧ по делу МН17: Это такая народная забава — судиться с РФ

Нидерланды намерены обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с очередным иском против России в связи со сбитым 17 июля 2014 года над Донбассом малазийским Boeing-777, выполнявшим рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

Когда подают иски, надо понимать мотивацию, внимательно смотреть материалы. Пока известно, что трагедия произошла в воздушном пространстве, за которое отвечает Украина. Никакой вины России официально никем доказано и признанно не было. Поэтому не очень понятно, почему иски в связи с этой страшной трагедией подаются к России.

Обеспечение безопасности входит в обязанность страны, в воздушном пространстве которой пролегал путь этого рейса. А это была Украина!

Иски по делу о гибели МН17 — чистая политика. При этом, насколько я помню, ряд исков уже выделял ответственность Украины.

Сейчас это такая народная забава — судиться с Россией. Украина тоже подает страшное количество исков по любому поводу. Так что судиться-то можно, а вот к чему это приведет? Реальные последствия всегда могут быть, вопрос в том, насколько тяжелыми.

Как я понимаю, США, например, вообще не обращают на большое количество судов, исков внимания. В конечном итоге Россия будет реагировать на подобное точно так же, как это делают США.