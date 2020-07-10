В Москве отреагировали на заявление Киева о неактуальности Минских соглашений

Москва, 10 июля. Российская сторона ожидает от властей Украины официальных комментариев относительно дальнейшего участия Киева в Минских соглашениях. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Минские соглашения не соответствуют нынешним обстоятельствам, поэтому они потеряли свою актуальность.

Козак отметил, что в Москве не перестают удивляться подобным заявлениям украинской стороны. При этом в данный момент весьма трудно понять, отражает ли заявление Резникова официальную позицию Киева.

«Что это означает, сегодня говорить трудно. Является ли это заявление официальной позицией Украины или это личное экспертное мнение Алексея Резникова? Этот вопрос требует прояснения... Трудно понять, что произошло в последнюю неделю или в последние два дня с момента, когда представители Украины в «нормандском формате» 3 июня и в контактной группе 8 июля неизменно декларировали свою приверженность Минским соглашениям», — сказал Козак.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта в Донбассе обсуждается, в том числе в рамках переговоров лидеров стран «нормандской четверки».

В декабре 2019 года в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что Минские соглашения являются базой для урегулирования конфликта на Украине.