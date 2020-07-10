Врачи предупредили об опасности комариных укусов

Москва, 10 июля. Врачи предупреждают, что простой укус комара может привести к непредсказуемым последствиям для организма.

Некоторые люди восприимчивы к укусам комаров, поэтому нужно быть крайне аккуратными и на отдыхе, и во время банальной прогулки по улице. По словам медиков, укус этого насекомого может вызвать у человека анафилактический шок, а также резкое помутнение сознания, слабость, отек.

Они посоветовали в обязательном порядке брать с собой спреи от насекомых. Если комар укусил в области глаз, то необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. В случае затрудненного дыхания важно вызвать скорую и человеку дать антигистаминный препарат.

Как пишет «ФедералПресс», врач-дерматолог Лариса Алексеева ранее рассказала, что если комариный укус пришелся в область глаза или века, то может появиться опасная аллергическая реакция.

В августе прошлого года сообщалось, что жительница британского города Дагенхем, расположенного в графстве Эссекс, впала в кому из-за укуса комара. Случай с 25-летней Ким Робинсон произошел во время ее поездки в Лондон. На следующий день после укуса насекомого девушка ощутила острую боль в лодыжке, однако она не обратилась за помощью. Со временем Робинсон стала с трудом ходить и периодически теряла сознание. Выяснилось, что у нее была бактериальную инфекцию.

Ранее сообщалось, что американские ученые разработали новый эффективный препарат, который позволит защититься от укусов комаров. Они создали специальное вещество, похожее на духи, которое помогает снизить обоняние насекомых и отключать их рецепторы.