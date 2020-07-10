Корчевников разозлил зрителей эфиром с Волочковой

Москва, 10 июня. Борис Корчевников навлек на себя гнев телезрителей из-за скандальной балерины Анастасии Волочковой. Экс-прима Большого театра стала героиней нового выпуска его программы «Судьба человека».

Во время эфира Волочкова поведала о своей карьере и бурной личной жизни, в том числе и о приписанных ей романах с генералом МЧС и скандальным маляром. Вместе с балериной в студии выступила и ее 14-летняя дочь Ариадна. Девочка рассказала о своей жизни и о преследующих ее хейтерах.

Но все это не тронуло зрителей шоу. В комментариях к выпуску на YouTube пользователи признались, что им не хватило сил досмотреть передачу до конца. Волочкова, по их словам, всем очень надоела. Ничего нового, как считаю зрители, она уже давно не может рассказать и «твердит одно и то же как заезженная пластинка». Прошлись они и по внешнему виду Анастасии. Многим показалось, что балерина запустила себя и пришла на передачу с грязной головой.

Вспомнили комментаторы и о том, что Волочкова не раз появлялась на людях в состоянии, сильно смахивающем на состояние алкогольного опьянения. В шоу у Корчевникова визажисты, по всей видимости, попытались загримировать Анастасию, чтобы скрыть нездоровый цвет лица. Но это, как считают зрители, не удалось.