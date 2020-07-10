Массовый сбой произошел в работе приложений на iOS

Москва, 10 июля. Владельцы устройств Apple пожаловались на масштабный сбой в работе приложений на своих iPhone и планшетах. Неполадки были зафиксированы в России и других странах мира.

В частности, недоступными стали популярные приложения TikTok, Spotify, Tinder и Viber. Россияне испытали сложности с запуском «Яндекс.Навигатора».

По данным The Verge, причиной массового сбоя могла стала ошибка в наборе средств разработки (SDK) Facebook. Он встроен во многие мобильные приложения, благодаря чему юзеры могут заходить в них через аккаунт в этой соцсети.

Аналогичная проблема из-за SDK произошла в мае этого года. Разработчики Facebook тогда заявили, что анализируют проблему.