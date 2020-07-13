Онищенко предложил России последовать примеру Венгрии и открыть границы для Европы

Россия должна открывать границы для стран Европы, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Таким образом бывший главный санитарный врач России прокомментировал решение венгерских эпидемиологических властей внести Россию в число государств так называемой «желтой» зоны.

Ранее на официальной странице в Facebook посольства Венгрии в России появилось сообщение, что с 15 июля 2020 года россияне смогут посещать европейскую страну при соблюдении необходимых условий. Попасть в Венгрию смогут те жители РФ, кто предъявит документы, подтверждающие отрицательные тесты на наличие COVID-19.

В свою очередь граждане Венгрии, приезжающие из России, а также члены их семей, обязаны пройти медицинское обследование после въезда на территорию страны. Если нет подозрения на коронавирусную инфекцию, требуется обязательный карантин на 14 дней.

Избежать карантина можно только в случае, если два теста на наличие COVID-19 за последние пять дней покажут отрицательный результат и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке. Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко уверен, что Россия должна последовать примеру Венгрии и также открыть границу для иностранцев, прежде всего жителей Европейского союза.

«Нам точно надо открывать границы, нужно, чтобы бизнес шел, причем не только туристический и гостиничный. Необходимо, чтобы деловые связи налаживались, чтобы люди работали. Цифровые технологии — это, конечно, хорошо, но надо и другое развивать. А что касается Венгрии, не знаю, поедут ли туда наши граждане, потому что у россиян к этой стране особого интереса, как правило, не наблюдается. Если это дает право въехать в Венгрию и передвигаться потом по всей Европе, то почему нет? В данном случае эпидемиологических запретов нет, дай бог каждой европейской стране быть такой же свободной, как Россия, с точки зрения уровня заболеваемости», — говорит собеседник ФАН.

По мнению Геннадия Онищенко, Москва сегодня демонстрирует очень хорошие показатели в динамике борьбы с коронавирусной инфекцией, соответственно, странам Европейского союза не стоит опасаться всплеска заболеваемости из-за приезда граждан России.

«К тому же, как мы все помним, основная деловая активность идет из Москвы. Сейчас для молодежи есть возможность ехать поступать, это тоже немаловажно. А то, что венгры пошли на этот шаг — это делает им честь. Они вопреки тому всеевропейскому неврозу, соседствующему с шизофренией, открывают границы, поэтому все равно надо ехать и работать. А что касается России, считаю, что власти должны прекратить необоснованную осторожность и открыть границы. Прежде всего, с Европой», — продолжает парламентарий.

Собеседник ФАН уверен, что в случае открытия границ с ЕС России необходимо будет построить правильную систему взаимодействия с приезжими, чтобы минимизировать риск заражения.

«Что касается безопасности — это СИЗ (средства индивидуальной защиты — Прим. ФАН), это проверки. Для этого нужен профессиональный подход — минимизировать ограничения и в то же время обеспечить безопасность. Бомжи сюда ездить не будут, люди без определенных занятий тоже, у них просто денег нет. А деловые люди самые осторожные, они не меньше своих государств заинтересованы в том, чтобы не заболеть. Так что я не вижу никаких препятствий», — заключил Онищенко.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала, что с 15 июля власти России начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж, заявила ранее. По ее словам, авиасообщение начнут возобновлять со странами, заболеваемость COVID-19 в которых составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения. Среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни в таких государствах не должен превышать одного процента.