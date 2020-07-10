Баранец объяснил решение США выйти из договора СНВ-3

Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений были своего рода стальными обручами на ядерной бочке, не давая ей разорваться и погрузить мир в хаос — теперь же они окажутся на исторической помойке. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что США, по всей видимости, решили выйти из СНВ-3. Глава внешнеполитического ведомства РФ считает, что доказательством тому является настойчивость Вашингтона в желании подключить к участию в договоре по ядерному контролю еще и Китайскую Народную Республику. Помимо этого Соединенные Штаты выдвигают условия о включении в СНВ-3 новейших российских вооружений, в частности, знаменитых гиперзвуковых ракет, в разработке которых наша страна оставила далеко позади американский военно-промышленный комплекс.

«Лавров абсолютно прав, говоря об этих двух новшествах, которые США хотят внести в СНВ-3, — заявил Баранец. — Представители президента Дональда Трампа недавно приезжали в Москву и подговаривали наше Минобороны, чтобы оно, в свою очередь, уговорило китайцев стать частью нового соглашения. Любопытный момент: КНР изначально категорически отказалась, но затем ответила что-то вроде следующего: «Да, мы готовы засесть за стол переговоров, но только при том условии, что и Россия, и Америка сократят свои ядерные потенциалы до уровня китайского». Мы выразили готовность обсудить подобный вариант, но Соединенные Штаты он уже не устраивал».

Что же касается желания США включить в СНВ-3 «выводок новейших российских гиперзвуковых ракет», то его военный обозреватель предложил рассматривать как «нелепость». Во-первых, договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений предполагает лишь ядерную компоненту, а во-вторых, выполнение требований американцев потребовало бы от Москвы отказа от проектов, на которые были потрачены десятки миллиардов долларов.

«И которые, во многом, выравнивают суммарный боевой потенциал наших вооруженных сил! — заявил эксперт. — Ведь, например, по количеству атомных подводных лодок Соединенные Штаты многократно нас превосходят! Та же ситуация касается и стратегических бомбардировщиков. И вот для того чтобы опять выбиться вперед, американцы пытаются с помощью нового договора дать нам «удар под дых» — но это у них вряд ли получится».

Собеседник ФАН отметил, что ликвидация СНВ-3 фактически разрывает «обруч» на «бочке с ядерными зарядами» — и последствия подобной диверсии будет крайне сложно предугадать.