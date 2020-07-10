Литва напугана выводом американских войск со своей территории

Вильнюс, 10 июля. Власти Литвы настаивают на увеличении контингента солдат НАТО. Вильнюс напуган тем фактом, что Белый дом распорядился вывести свои войска с литовской территории, заявил директор Центра исследований стран Балтийского региона БФУ имени Канта Юрий Зверев.

Эксперт напомнил, что с осени в Литве дислоцировался батальон бронетанковой ротационной бригады США. Внезапно американские солдаты собрались и покинули прибалтийскую страну. Почитав ряд материалов в СМИ, литовцы поняли, что Штаты, скорее всего, никого взамен не пришлют, вот и забеспокоились.

Представитель литовского парламента Лауринас Каcчюнас выступил за нахождение американских военных в Прибалтике. Правда, ничего нового, кроме мнимой угрозы со стороны Калининграда, политик придумать не смог. Каcчюнас подкреплял свое мнение доводом, будто этот российский субъект может как-то препятствовать проведению маневров.

«Калининград тут — своеобразная «кость в горле», зона ограничения воспрещения доступа и маневра. Но забывают про один момент: это зона ограничения маневра сил НАТО в военное время. В мирное время Калининград свободу сил НАТО ничем не ограничивает, скорее наоборот», — выразил мнение эксперт.

Зверев напомнил, что Белый дом принял решение вывести свои войска с территории ФРГ. Однако маловероятно, что эти солдаты отправятся в Литву или Польшу, допустил аналитик. Он подчеркнул, что советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен говорил о значимости для страны Тихоокеанского региона, где идет противостояние с Китаем. Зверев не исключает, что американские военные из ФРГ могут быть направлены в данный регион.

Добавим, что по мнению главы Минобороны Эстонии Юри Луйка, российские ракеты угрожают всему НАТО, пишет Ura.ru.